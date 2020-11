Biden à la Maison blanche : quel impact économique pour Séoul ?

Photo : YONHAP News

La victoire du démocrate Joe Biden, qui prévoit le retour au multilatéralisme et la mise en place d’un ambitieux plan de relance de la production américaine, pourrait avoir des impacts positifs sur l’économie sud-coréenne, très dépendante du commerce international.A noter que le 46e président débloquera, dans les quatre ans à venir, 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures vertes. Le montant des investissements dans les secteurs de l’éducation et de la santé pourrait quant à lui atteindre 5 300 milliards de dollars sur dix ans. Le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le climat et la réduction de l’empreinte carbone, deux engagements du futur numéro un américain, constitueraient aussi une nouvelle opportunité pour les fabricants de batteries sud-coréens mondialement réputés. L’arrivée de Biden au pouvoir pourrait se traduire par une hausse de 0,3 point de la croissance de l’économie du pays du Matin clair en 2021, et de 2,2 points de celle de ses exportations.En revanche, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine constitue un élément de risque. Car le nouveau locataire de la Maison blanche, qui met en avant le rôle des alliés de Washington, pourrait demander à Séoul de soutenir sa politique économique contre l’empire du Milieu.