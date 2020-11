Golf féminin : Shin Ji-yai remporte sa deuxième victoire de l'année

Photo : YONHAP News

Shin Ji-yai s'est imposée, hier, sur le tournoi japonais de la LPGA qui s’est tenu au Taiheiyo Club à Omitama, dans la province d'Ibaraki. La golfeuse sud-coréenne a achevé le round final par un score de 6 sous le par avec 66 coups dont 4 birdies et un eagle, rendant une carte finale de -19 avec 197 coups. Elle a ainsi devancé sa rivale japonaise Saso Yuka de trois coups.Il s'agit de sa 2e victoire cette année sur un total de cinq compétitions, après celle remportée en octobre dernier lors du tournoi de Fujitsu Ladies, toujours sur l'archipel. Avec cette nouvelle victoire, la jeune femme a empoché 204 millions de yens, soit un peu plus de 1,6 million d'euros, et se hisse au quatrième ou cinquième rang du classement des prix en espèces.Habituellement coorganisatrice avec son homologue américaine, la LPGA japonaise (JLPGA) a pris seule les manettes du circuit cette année en raison du COVID-19.