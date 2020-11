Séoul entend maintenir la posture de défense combinée avec Washington sous l'ère Biden

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont déployer tous leurs efforts afin de maintenir une solide posture de défense combinée dans le but de soutenir militairement la mise en place du processus de paix dans la péninsule coréenne sous la nouvelle administration Biden. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole adjoint du ministère de la Défense, Moon Hong-sik, dans un briefing tenu aujourd’hui.Plus précisément, les autorités militaires ont déjà mis en place une task force dirigée par le vice-ministre de la Défense, Park Jae-min, afin de discuter des mesures à prendre face aux changements à venir.En effet, Washington pourrait changer de cap dans la plupart des principaux enjeux sécuritaires concernant les deux alliés, comme le transfert à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre et le partage des frais liés au stationnement des GI's dans le pays du Matin clair.