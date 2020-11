COVID-19 : chute de 95,5 % des touristes étrangers en septembre

Photo : YONHAP News

Selon les statistiques rendues publiques aujourd'hui par l’Office du tourisme sud-coréen (KTO), le pays du Matin clair n'a accueilli en septembre que 65 040 touristes étrangers. C'est 95,5 % de moins en glissement annuel.Par pays d’origine, la Chine a représenté une chute de 97,2 % avec 15 307 voyageurs, contre 12 426 touristes (-86,3 %) en provenance des Etats-Unis. Seuls 8 485 Philippins sont arrivés dans la partie sud de la péninsule, soit 76,6 % de moins sur un an, et 3 396 Indonésiens (-82,4 %). Les passagers en provenance du Japon, de Taïwan et de Hongkong ont eux aussi chuté de plus de 99 % sur la même période.Dans le sillage de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus, l'empire du Milieu a suspendu de nombreux vols internationaux, tandis que le Japon impose des restrictions sur la délivrance de visas d'entrée.Du côté des départs de sud-Coréens à l'étranger, ils étaient 76 798 en septembre, soit 96,3 % de moins qu’en 2019.