Rencontre des patrons des quatre premiers chaebols

Photo : YONHAP News

La nouvelle génération de dirigeants à la tête des quatre principaux conglomérats de Corée du Sud s’est réunie jeudi dernier. Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics, Chung Eui-sun, patron de Hyundai Motor, Chey Tae-won, qui dirige le groupe SK, et enfin Koo Kwang-mo, président du groupe LG, s’étaient déjà retrouvés en septembre dernier.Selon le milieu économique qui a rendu public hier ce dîner à huis clos, c'est Chey, l'aîné du quartet, qui a proposé ce nouveau rassemblement. Les participants auraient commencé par renouveler leurs condoléances à Lee, dont le père et président du groupe Samsung, Lee Kun-hee, s'est éteint le mois dernier.Les conversations auraient vraisemblablement porté sur l'éventuel impact des résultats de l'élection présidentielle américaine sur l’industrie sud-coréenne, dont les batteries et l’automobile. D'autres sujets semblent avoir également été abordés, comme la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie coréenne (KCCI), proposée au patron du groupe SK, ou le rôle des associations économiques et commerciales. En effet, Chey a suggéré sa volonté de prendre la tête de la KCCI lors du Forum sur les valeurs humaines organisé fin octobre à Andong, dans le sud du pays.