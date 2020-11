Le « On : Hallyu Festival » met à l’honneur la hallyu sous tous ses aspects

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé aujourd'hui la tenue du « On : Hallyu Festival ». Il s'agit d'un grand festival sur la culture coréenne et les industries liées à ses contenus culturels. L’événement se tiendra du 16 au 23 novembre en coopération avec le ministère de l'Industrie, l'Agence pour la promotion des contenus culturels (Kocca) et enfin Naver, la principale plateforme en ligne du pays.Cette manifestation s'inscrit dans le « Programme pour la promotion de la nouvelle vague de la culture coréenne » rendu public en juillet dernier. Il s’inscrit autour de trois axes : la diversification des contenus culturels coréens, la mise en place de canaux de distribution durables de ces contenus, et le développement des industries liées à la culture coréenne.Durant l'événement, des biens et services liés à la mode et aux cosmétiques, tout comme d’autres produits de consommation dérivés de la culture coréenne, seront présentés sur le portail Naver ainsi que sur les chaînes de télé-achat. Les 16 et 17 novembre, des rencontres par visioconférence seront organisées dans une salle d'exposition du Coex, entre 79 sociétés du pays du Matin clair spécialisées dans les contenus culturels tels que la musique, les jeux et les dessins animés, et quelques 200 entreprises étrangères.La cérémonie de clôture aura lieu le dernier jour avec, au programme, des spectacles de musique qui seront honorés par la présence de nombreux musiciens de k-pop ainsi que de grands chanteurs venus de Thaïlande et du Vietnam.