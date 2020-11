Présidentielle américaine : Moon salue la victoire de Biden

Photo : YONHAP News

« Toutes mes félicitations ainsi que celles de mes compatriotes au candidat Joe Biden qui a remporté la présidentielle ». C’est ce qu’a déclaré cet après-midi le président sud-coréen, Moon Jae-in, lors de la réunion avec ses principaux conseillers. Hier, il avait déjà posté un message sur son fil Twitter en invitant le nouveau dirigeant américain à se diriger ensemble vers l’avenir. Mais c’est la première fois qu’il utilise l'expression « remporter l’élection ».Dans son nouveau message, le locataire de la Cheongwadae a souhaité que son futur homologue et sa vice-présidente Kamala Harris unifient les Etats-Unis et dirigent le gouvernement avec succès. Il a également ajouté qu’en tant qu’allié, Séoul respectait et soutenait le choix des Américains. Et il n’a pas oublié de dire qu'il faudra certainement du temps avant d'aboutir aux résultats définitifs, mais la dernière étape de la présidentielle s'achèvera comme il se doit selon les principes de démocratie et de constitutionnalisme de longue date ainsi que le civisme mature des citoyens américains.Enfin, le président Moon a déclaré que la Corée du Sud avait la ferme volonté de faire avancer le processus de paix dans la péninsule coréenne et que son gouvernement communiquerait avec les principales figures de la nouvelle administration américaine sur des sujets variés et ce à travers différents canaux.