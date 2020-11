Photo : YONHAP News

La carte des prévisions de Météo-Corée pour la semaine qui vient de s'ouvrir est dominée par une seule couleur : le jaune. L'ensemble du territoire, de Séoul à Busan, en passant par Jeonju et Gangneung, devrait profiter des rayons de soleil et de températures clémentes.Le mercure, qui avait chuté ces derniers jours, doit en effet commencer à remonter dès demain pour retrouver son niveau du mois d'octobre en fin de semaine. En attendant, on enregistrait cet après-midi 8°C à Séoul, 12°C à Jeonju, dans le sud-ouest, et 18°C sur l'île méridionale de Jeju.