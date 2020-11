Photo : YONHAP News

Les marchés financiers semblent avoir réagi favorablement à la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Aussi bien le Kospi que le Kosdaq débutent la semaine en hausse. L’indice de référence de la Bourse de Séoul prend 1,27 % et clôt la séance du jour à 2 447,20 points. Celui des valeurs technologiques gagne 1,72 % et termine à 851,21 points.Du côté des devises, la valeur du won sud-coréen baisse face à la monnaie européenne et progresse face au billet vert. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 324,37 wons (+0,28 won) et le dollar américain 1 113,90 wons (-6,50 wons).