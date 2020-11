Kang Kyung-wha et Mike Pompeo s’accordent pour maintenir la coopération

Photo : KBS News

En visite à Washington, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a été reçue hier par son homologue américain Mike Pompeo pour un déjeuner de travail. Au menu : la situation dans la péninsule. L’occasion pour les deux ministres de s’engager à continuer à travailler en étroite coopération afin de la gérer de manière stable.Dans le même temps, ils ont affiché leur convergence sur la nécessité de poursuivre leurs efforts pour développer davantage les relations entre leurs pays et faire avancer aussi le processus de paix entre les deux Corées, et ce sur la base de leur alliance.Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine ont également échangé sur les plus grandes préoccupations des deux alliés, après avoir reconfirmé que la relation de partenariat stratégique et global de ceux-ci était désormais solidement établie.Ils ont aussi salué la poursuite des visites croisées entre touristes, entrepreneurs ou encore étudiants des deux nations, en dépit des contraintes causées par la pandémie de COVID-19.Le choix de la nouvelle patronne de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’est également invité dans leurs discussions.A l’issue de la rencontre, le département d’Etat américain a publié un communiqué de presse signé par son porte-parole adjoint. Cale Brown y affirme que son patron et la ministre sud-coréenne ont reconfirmé l’importance de la continuité de l’alliance Séoul-Washington, la qualifiant de « pivot » de la paix et de la sécurité dans la région Indo-Pacifique.Le document souligne alors le fait qu’ils se sont aussi concertés sur les moyens de coopération entre les deux pays dans le cadre de la stratégie indo-pacifique de l’administration Trump, qui vise avant tout à endiguer l’expansion chinoise.Par ailleurs, le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon, qui accompagne Kang, s’est quant à lui entretenu avec le sous-secrétaire d’Etat Stephen Biegun, qui cumule les fonctions de représentant spécial pour la Corée du Nord.