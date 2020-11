COVID-19 : Pfizer annonce un vaccin efficace à 90 %

Photo : YONHAP News

Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a annoncé, lundi, que le vaccin contre le COVID-19 qu’elle développe en collaboration avec la société allemande BioNTech est efficace à 90 %.Selon le comité de suivi, composé d’experts indépendants, ce résultat provient des essais de phase 3 menés auprès d’une cohorte de plus de 43 000 personnes, dont 94 ont contracté le coronavirus. Ce taux d’efficacité représente presque le double du vaccin contre la grippe et frôle celui contre la rougeole qui s’établit à 93 %.Pfizer prévoit de demander une autorisation d’urgence pour utiliser le vaccin auprès de la FDA (Food and Drug Administration) la troisième semaine de novembre après avoir vérifié les données sur la sécurité du produit. Selon l’entreprise américaine, aucun problème n’a été constaté jusqu’à présent et elle devrait dévoiler des informations supplémentaires d’ici quelques semaines.Washington et le milieu scientifique s’attendent à ce que ce vaccin anti-coronavirus soit disponible au début de l’année prochaine.Séoul a salué cette nouvelle en la qualifiant de positive. A en croire Son Young-rae, le porte-parole du ministère de la Santé, il est encourageant de voir des entreprises impliquées dans le développement de vaccins parvenir aux résultats escomptés. Toutefois, il a ajouté que la généralisation d’un vaccin prendrait du temps, d’où l’importance de faire face à la pandémie sur le long terme en maintenant les mesures de prévention dans la vie quotidienne.