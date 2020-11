Plus de 12 000 nord-Coréens ont été testés au COVID-19

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a rapporté qu’à la date du 29 octobre, 12 072 personnes avaient passé un test de dépistage du COVID-19, et que tous les résultats étaient négatifs. C’est ce qu’a affirmé le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Pyongyang, dans un entretien accordé hier à Radio Free Asia.Selon Edwin Salvador, ceux qui ont fait l’objet de ces tests résident en grande partie à proximité de la frontière ou dans des établissements de quarantaine proches du port de Nampo ou de Sinuiju, entre autres. Certains d’entre eux présentaient des symptômes de la grippe ou du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).Le précédent chiffre faisait état de 10 462 tests au 22 octobre. C’est-à-dire que le chiffre s’est accru de 1 610 seulement en une semaine. L’officiel a expliqué que cette augmentation était due au nombre croissant des habitants soupçonnés d’avoir attrapé la grippe ou le SRAS.Par ailleurs, le nombre de nouveaux individus placés en quarantaine entre le 22 et 29 octobre s’est élevé à 174, soit du même ordre de grandeur que la semaine précédente, avec 161. Au 29 octobre, 897 personnes se trouvaient à l’isolement et le nombre total d’individus ayant fait l’objet d’une telle mesure a atteint 32 182, dont 31 800 nord-Coréens et 382 étrangers.