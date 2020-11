Le nombre d’inscrits à l’assurance chômage s’accroît pour le 6e mois de suite

Photo : YONHAP News

Le nombre de sud-Coréens inscrits à l’assurance chômage a progressé de 364 000 en octobre dernier en glissement annuel pour atteindre 14,23 millions. Il s’agit d’une hausse pour le sixième mois consécutif. Le chiffre a presque retrouvé le niveau de février dernier, avant la concrétisation des conséquences de la crise sanitaire du COVID-19.Le secteur des services a été le principal moteur de cet accroissement. Le mois dernier, il a compté 393 000 travailleurs de plus par rapport à il y a un an. Le domaine de l’administration publique a également vu le nombre de ses employés bondir de 199 000 grâce au projet d’emploi du gouvernement.Néanmoins, l’épidémie de nouveau coronavirus a continué à plomber le secteur de la vente en gros et celui de la restauration et de l’hôtellerie qui ont enregistré une baisse des ouvriers de 12 400 et de 22 000 respectivement. Le commerce de détail, quant à lui, a poursuivi sa progression avec 15 000 employés supplémentaires. L’industrie manufacturière a vu son chiffre reculer de 45 000, un niveau tout de même inférieur à celui du mois précédent.Par ailleurs, le montant versé de l’assurance-emploi qui avait dépassé le seuil des 1 000 milliards de wons, soit 758 millions d’euros pendant cinq mois depuis juin dernier a régressé à 990 milliards de wons, ou 750 millions d’euros.