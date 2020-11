Guerre de Corée : un clip rendant hommage aux vétérans sera diffusé dans 22 pays

Photo : YONHAP News

Un clip célébrant les anciens soldats qui se sont battus pendant la guerre de Corée sera projetée dans 22 pays ayant participé au conflit fratricide. Ce projet a été lancé par le Comité de la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée et Seo Gyeong-deok, professeur à l’université Sungshin à Séoul.La vidéo de 30 secondes rend hommage aux vétérans en véhiculant le message que les sud-Coréens se souviennent toujours de leur sacrifice et de leur dévouement qui ont rendu possible l’actuelle Corée du Sud. Elle sera projetée sur de grands écrans publicitaires de Times Square, à New York, ainsi qu'à Londres, Bangkok et dans 19 autres nations via YouTube. A la télévision, elle sera diffusée sur CNN et BBC ainsi que sur Arirang TV dans 103 pays.Cette initiative intervient au même moment que « Turn Toward Busan », un événement annuel au cours duquel les militaires survivants prient, le 11 novembre à 11h, pendant une minute en direction du Cimetière du mémorial des Nations unies à Busan, dans le sud-est de la péninsule.Le professeur Seo prévoit aussi de faire paraître le clip sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook.