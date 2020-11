Football : les « Guerriers de Taegeuk » à Vienne pour deux matches amicaux

Photo : YONHAP News

L’équipe de football sud-coréenne est arrivée hier à Vienne, en Autriche. Il s’agit de son premier déplacement hors des frontières en un an, sur fond de pandémie de COVID-19.Tandis que dix joueurs de K League ont fait le voyage à l’avance, les footballeurs des clubs Jeonbuk Hyundai Motors et Ulsan Hyundai, qui ont disputé dimanche dernier la finale de la Coupe de Corée du Sud, se sont envolés très tôt hier matin pour les rejoindre. L'équipe sera au complet après l'arrivée de leurs compatriotes qui évoluent en Europe, dont Son Heung-min (Tottenham), Hwang Ui-jo (Bordeaux) et Hwang Hee-chan (RB Leipzig).Les hommes de Paulo Bento auront deux rencontres de préparation. Ils affronteront le Mexique le 15 novembre et le Qatar deux jours plus tard. C’est la première fois depuis plus d’un an que les « Guerriers de Taegeuk » disputent un match à l’étranger. La dernière rencontre remonte au 19 novembre 2019 contre le Brésil à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis. Le dernier match amical s’est déroulé à Busan le 18 décembre dernier contre le Japon en finale de la Coupe d'Asie de l'Est.La Fédération sud-coréenne de football (KFA) a demandé aux joueurs de minimiser les contacts pendant leur séjour pour leur sécurité.