Moon Jae-in participera à une série de sommets liés à l’Asean

Photo : YONHAP News

Le président de la République prendra part à une série de rencontres virtuelles avec les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), programmées du 12 au 15 novembre.Il s’agit de sommets avec celle-ci et les pays riverains du Mékong, celui entre l’Asean et la Corée du Sud, le Japon et la Chine (Asean plus trois) ainsi que le sommet de l’Asie orientale (EAS). Moon Jae-in assistera aussi, également en ligne, à la signature du traité du Partenariat économique intégral régional (RCEP).Le porte-parole de la Cheongwadae a précisé que le chef de l’Etat échangerait sur la nouvelle politique du Sud, l’un de ses chantiers phares, avec ses homologues de l’association, et préconiserait des efforts communs pour combattre la pandémie du nouveau coronavirus lors du sommet « Asean plus trois ».Kang Min-seok a ajouté que le président Moon devrait profiter de l’EAS pour aborder le processus de dénucléarisation de la péninsule et celui de paix.