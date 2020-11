La dette de l’Etat franchit le seuil des 800 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le déficit public et la dette de l’Etat se creusent. C’est ce qu’on peut constater dans la dernière publication mensuelle du ministère de l’Economie et des Finances sur le solde budgétaire.Concrètement, entre janvier et septembre, les ressources du gouvernement ont totalisé 354 400 milliards de wons, l'équivalent de 270 milliards d’euros, soit une baisse de 5 100 milliards de wons (4 milliards d’euros) par rapport à la même période l’an dernier. La chute des recettes fiscales, en particulier celle de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, en est le premier responsable.En revanche, ses dépenses ont grimpé de 48 800 milliards de wons (36 milliards d’euros) pour s'élever à 434 800 milliards de wons, soit 330 milliards d’euros, dopées par l’établissement de quatre additifs au budget alloués à la lutte contre l’épidémie de COVID-19.Le déficit public réel, c’est-à-dire le montant total qui ne comprend pas les comptes de la sécurité sociale, a atteint 108 400 milliards de wons. Il s’agit du plus haut niveau historique pour une période allant de janvier à septembre. Naturellement, cela pèse sur la dette publique, qui se chiffrait donc à 800 300 milliards de wons (606 milliards d’euros), fin septembre. Là aussi, du jamais-vu.Sachez que chaque année, le déficit budgétaire s’aggrave en septembre, puisque ce mois-là, il n’y a pas de principaux impôts et taxes à percevoir.