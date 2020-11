COVID-19 : 100 cas supplémentaires en 24 heures

Photo : KBS News

100 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été identifiées en l’espace de 24 heures : 71 d’origine locale et 29 importées. Si leur nombre est en léger recul par rapport à la veille, il s'est maintenu à trois chiffres pour le troisième jour consécutif, en raison de la persistance des clusters.Avec un total de 53 infections supplémentaires repérées, Séoul et sa région demeurent le plus gros foyer de contagion.Les autorités sanitaires expliquent que de nouveaux foyers de contamination sont détectés non seulement dans les établissements jugés à très haut risque de propagation, mais aussi dans les espaces du quotidien. Dans la foulée, elles répètent qu’il ne faut jamais baisser la garde et demandent de respecter le protocole sanitaire.Les pouvoirs publics mettent en garde aussi contre un possible relèvement au deuxième niveau, sur une échelle qui en compte cinq, des mesures de distanciation sociale d’ici deux à trois semaines si le virus continuait de se répandre. Pour le moment, ce second niveau est entré en vigueur dans trois villes : Cheonan et Asan dans la province de Chungcheong du Sud, et Wonju dans le Gangwon.