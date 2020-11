Boris Johnson invite Moon Jae-in au sommet du G7 de 2021

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu hier par téléphone avec le Premier ministre britannique. Les moyens d’élargir l’amitié entre les deux nations ont été au cœur de leurs discussions.A cette occasion, Boris Johnson a invité Moon Jae-in au sommet du G7 de 2021, dont son pays prendra la présidence tournante. Celui-ci l’en a remercié et a affirmé avoir la volonté d’apporter sa coopération pour que le Royaume-Uni réussisse la rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement des principaux pays industrialisés.Le dirigeant sud-coréen a aussi annoncé que fin mai 2021, Séoul accueillerait deux sommets, l’un du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) et l’autre dit de l’ASEM, un forum de dialogue Asie-Europe. Il a alors sollicité la participation du chef du gouvernement britannique.Dans le même temps, les deux hommes ont échangé sur la lutte contre le changement climatique. Le locataire de la Cheongwadae a salué le fait que le pays d’Europe tiendra l’année prochaine la grande conférence de l’Onu, la COP 26, et qu’il est en première ligne dans le combat contre le réchauffement de la planète. Il en a profité pour évoquer l’engagement qu’il a récemment pris sur la neutralité carbone d'ici à 2050. Une promesse qualifiée de « belle et intéressante » par Boris Johnson.Celui-ci a félicité le président Moon pour sa bonne gestion de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, qui sert d’exemple au monde entier, selon ses propres mots.Enfin, le numéro un sud-coréen a demandé à la Grande-Bretagne, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, de continuer à soutenir les efforts de Séoul pour dénucléariser la péninsule et pour y instaurer une paix durable. Johnson a alors assuré son soutien et sa coopération.