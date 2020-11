Le PIB de la Corée du Sud pourrait atteindre le 10e rang mondial cette année

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait devancer le Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, pour faire partie des dix pays les plus riches au monde. Cette perspective a été donnée, hier, par l’Institut brésilien d'économie (Ibre) de la Fondation Getulio Vargas (FGV).Selon l’Ibre, le Brésil, qui a occupé la 9e place en termes de PIB en 2019, descendra à la 12e cette année avec une production de richesse évaluée à 1 400 milliards de dollars, contre 1 800 milliards il y a un an. Le Canada et la Corée du Sud se classeront respectivement au 9e et au 10e rang avec près de 1 600 milliards de dollars, soit une baisse de quelque 100 milliards de dollars sur la même période. La Russie, de son côté, serait 11e avec 1 500 milliards de dollars. En tête du classement, on retrouve, par ordre décroissant, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne.Par ailleurs, la régression du PIB du Brésil est attribuable à la pandémie de COVID-19 et à la baisse de la valeur du réal brésilien. Celui-ci a chuté de 30 % par rapport au dollar cette année.En revanche, Brasilia grimpera à la 8e place en matière de PIB par habitant (évalué en parité de pouvoir d'achat), soit deux crans gagnés en glissement annuel. Dans cette liste, la Chine occupe la tête, suivie par les Etats-Unis, l’Inde et le Japon