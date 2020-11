Le patron du NIS a été reçu par le Premier ministre japonais

Photo : KBS News

En voyage à Tokyo, le patron du Service national du renseignement (NIS) a été reçu hier par le Premier ministre japonais. Park Jie-won est le premier haut responsable de l’administration de Moon Jae-in à s'entretenir avec Yoshihide Suga depuis son arrivée au pouvoir, en septembre.A l’issue de leur conversation qui a duré environ 30 minutes, le directeur du renseignement a annoncé avoir « suffisamment » relayé à son hôte la position de son pays à l’égard du contentieux autour duquel les deux voisins continuent de s’affronter, à savoir la question du dédommagement de sud-Coréens victimes de travail forcé dans des usines japonaises pendant la colonisation.Park a également affirmé avoir mentionné un nouveau sommet que la Corée du Sud cherche à organiser avec le Japon et la Chine avant la fin de l’année. Il aurait alors sondé la possibilité que Suga y soit présent. Le numéro un des services secrets sud-coréens a aussi annoncé qu’il n’était pas porteur d’une lettre personnelle signée de Moon Jae-in.Pour sa part, le chef du gouvernement nippon aurait réitéré la position de Tokyo, c’est-à-dire que la décision de la justice sud-coréenne sur le différend historique ne devait pas causer de préjudice aux entreprises japonaises concernées. Il n’aurait pas donné non plus de réponse claire sur sa participation ou non au sommet trilatéral.Dans ce contexte, les députés sud-coréens qui font partie de l’association de parlementaires des deux pays se rendront demain à Tokyo. Sur place, ils rencontreront des dirigeants politiques.