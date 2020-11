Le nombre de travailleurs connaît sa plus forte baisse depuis six mois

Photo : Getty Images Bank

La crise sanitaire du COVID-19 continue à plomber le marché du travail. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs en octobre dernier s’est établi à 27,1 millions, soit une chute de 421 000 en glissement annuel.Il s’agit de la plus forte baisse depuis six mois lorsque le pays a perdu 476 000 emplois. Le chiffre a dégringolé pour le 8e mois consécutif, une durée jamais atteinte depuis 2009.Toutes les tranches d’âge ont vu le nombre d’employés reculer, sauf les sexagénaires chez qui on comptait 375 000 travailleurs de plus.Par industrie, la restauration et l’hôtellerie, les ventes en gros et au détail ainsi que les services éducatifs ont enregistré une baisse, alors que l’administration publique, la défense, les services de sécurité sociale et la santé ont vu leurs effectifs gonfler.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans a régressé de 1,3 point pour atteindre 60,4 %, le niveau le plus bas depuis octobre 2012.Quant au taux de chômage, il s’est élevé à 3,7 % en gagnant 0,7 point, un niveau sans précédent depuis octobre 2000. Le nombre de chômeurs s’est, lui, accru de 164 000 pour atteindre 1,03 million tandis que la population inactive a progressé de 508 000, à 16,7 millions.