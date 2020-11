Photo : Getty Images Bank

La Russie a adopté le coréen comme deuxième langue étrangère dans son programme scolaire officiel de l’école primaire et du collège.Selon le Centre d'éducation coréen, sous la tutelle de l’ambassade de Corée du Sud à Moscou, ce projet fait partie de la politique éducative nationale 2021 publiée le 17 octobre dernier par le gouvernement russe.L’ambassadeur Lee Seok-bae s’est félicité d’une initiative qui souligne l’importance des relations entre Moscou et Séoul.A l’heure actuelle, plus de 9 000 élèves dans 85 établissements scolaires apprennent le coréen en Russie.