Ouverture du forum de l’industrie des contenus culturels Séoul-Abou Dabi

Photo : YONHAP News

Les ministères de la Culture de Corée du Sud et des Emirats arabes unis ont ouvert hier la 1ère édition du forum de l’industrie des contenus culturels Séoul-Abou Dabi, qui se déroule par visioconférence. Les deux pays ont établi un partenariat stratégique spécial en 2018 et déclaré 2020 l’« année des échanges culturels » pour célébrer le 40e anniversaire de leurs relations diplomatiques.Cet événement vise à ouvrir une discussion concernant le développement conjoint du secteur des contenus. La conférence a été inaugurée par un discours du vice-ministre sud-coréen Oh Young-woo et de son homologue émirati Mubarak Al Nakhi, avant différents exposés sur des thèmes tels que le rôle et la valeur de l’industrie des contenus et son évolution dans le contexte de la pandémie de COVID-19.A l’issue de la conférence, les deux parties ont adopté une déclaration conjointe dans laquelle ils s’engagent à partager leurs stratégies pour l’accroissement de la valeur sociale du secteur et les exportations de contenus ainsi qu’à soutenir la coopération internationale entre leurs entreprises.