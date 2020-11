Un taxi-drone s’envole pour la première fois à Séoul

Photo : YONHAP News

Un taxi-drone a effectué son premier vol dans le ciel sud-coréen. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports et la municipalité de Séoul ont organisé, ce matin à Yeouido, en plein cœur de la capitale, un vol d’essai assisté par un système de gestion du trafic de drones « made in Korea ».A cette occasion, un véhicule aérien sans pilote à deux places développé par la société chinoise EHang s’est envolé au-dessus du fleuve Han avec à son bord une charge simulant le poids de passagers. Six drones destinés à différents usages comme la livraison de colis, l’analyse de la circulation routière et l’arpentage ont également été déployés.Sur place étaient également exposés la maquette d’un aéronef en cours de développement par le constructeur automobile Hyundai Motor et la firme de TIC Hanwha Systems, ainsi qu’un appareil américain à une personne.Pour rappel : le gouvernement a dévoilé, le 4 juin dernier lors d'une réunion sur la stratégie de croissance innovante, sa « feuille de route sur la mobilité aérienne urbaine à la coréenne (K-UAM) » qu'il souhaite mettre en œuvre à compter de 2025. Il rendra possible la circulation par voie aérienne sur une distance de 30 à 50 km, permettant de réduire la congestion des zones urbaines. Ces véhicules d’un nouveau genre sont équipés de moteurs électriques pour réduire les nuisances sonores.