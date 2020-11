Guerre de Corée : première journée nationale des anciens combattants de l’Onu

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui 11 novembre, la Corée du Sud célèbre officiellement sa première journée nationale des anciens combattants qui ont participé à la guerre de Corée sous le drapeau de l’Onu.Ce matin à 11h s’est déroulé « Turn Toward Busan », un événement annuel au cours duquel les militaires observent une minute de silence en hommage aux casques bleus tués pendant le conflit, en se tournant vers le Cimetière du mémorial des Nations unies à Busan, dans le sud-est de la péninsule.Dans un message posté aujourd’hui sur les réseaux sociaux, le président de la République a invité ses concitoyens à se joindre à ce moment de recueillement. Moon Jae-in y a promis de défendre l’honneur et la fierté des soldats de l’Onu tombés pour la Corée du Sud en instaurant dans le pays la paix et la prospérité. Il a également exprimé son respect envers ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et la paix au pays du Matin clair.Le chef de l’Etat a aussi fait part de ses pensées aux vétérans survivants, blessés sur le champ de bataille, ainsi qu’aux familles des disparus.