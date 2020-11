Kang Kyung-wha a rencontré deux sénateurs proches de Joe Biden

Photo : YONHAP News

A Washington, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a rencontré hier deux sénateurs américains proches du président élu Joe Biden. Il s’agit de Christopher Coons et Chris Murphy, tous deux démocrates.Lors d’un échange avec les correspondants sud-coréens qui a eu lieu à l’ambassade de Corée du Sud dans la capitale américaine, elle a dévoilé les résultats de ses rencontres avec ces hommes politiques.Selon la chef de la diplomatie, elle leur a souligné la nécessité de redémarrer au plus vite le dialogue nord-coréano-américain et a également transmis la volonté de l’administration de Moon Jae-in de faire avancer le processus de paix entre les deux Corées. Dans le même temps, la ministre a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts diplomatiques afin de dénucléariser la péninsule de manière complète.Kang a également affirmé à ses interlocuteurs que cette question devrait faire partie des priorités du prochain chef de la Maison blanche.