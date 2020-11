COVID-19 : les autorités sanitaires n’excluent pas un renforcement des mesures de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections au COVID-19 se maintient à trois chiffres pour le quatrième jour de suite. Le bilan quotidien de ce mercredi fait état de 146 cas : 113 d’origine locale et 33 importés, portant à 27 799 le total du nombre de personnes contaminées.La courbe ne s’inverse toujours pas. De quoi inquiéter les autorités sanitaires. Celles-ci réitèrent tous les jours leur appel à respecter les règles sanitaires. Elles n’excluent pas de relever le niveau des mesures de distanciation sociale d’ici deux à trois semaines, si le virus continue sa propagation.Dans ce contexte, une quatrième ville, celle de Suncheon dans le sud du pays, a basculé en zone de deuxième niveau de ces mesures qui en comptent cinq.Les autorités de santé ont aussi annoncé une série de directives que les établissements de services sociaux devront appliquer en cas d’instauration du niveau 4.Par ailleurs, elles envisagent d’effectuer des tests de dépistage de tous les employés et usagers des établissements à haut risque de contagion dans les provinces et les villes situés hors de la région de Séoul.