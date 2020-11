COVID-19 : le gouvernement confiant dans sa capacité à se procurer suffisamment de vaccins

Photo : YONHAP News

Le gouvernement se veut rassurant quant à l’acquisition de vaccins contre le COVID-19. De fait, il a assuré que le pays s’en procurerait suffisamment par le biais du mécanisme international COVAX Facility et en négociant directement avec les laboratoires pharmaceutiques qui les fabriqueront. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le porte-parole du ministère de la Santé, lors d’un point de presse.Selon cette stratégie à deux pistes, le programme COVAX permettra au pays d’avoir un accès équitable aux vaccins et les entreprises sud-coréennes seront capables de fournir un total de 20 millions de doses.Interrogé sur un traitement à base d'anticorps, en cours de développement par l’entreprise biopharmaceutique sud-coréenne Celltrion, Son Young-rae a affirmé croire qu’il pourrait être homologué avant la fin de l’année au plus tôt. Et d’ajouter toutefois que davantage de données étaient nécessaires pour évaluer son efficacité, ses essais étant encore aux phases 2 et 3.