Présidentielle 2022 : Yoon Seok-youl, grand favori d'après un sondage

Photo : YONHAP News

A un an et quatre mois de l’élection présidentielle, les instituts de sondage tentent de jauger l'humeur de la nation en demandant aux électeurs qui est le plus présidentiable parmi les noms qui circulent actuellement.A la grande surprise, le procureur général en exercice, Yoon Seok-youl, est donné grand favori dans une récente enquête, détrônant les deux candidats de poids du camp du Minjoo, le parti au pouvoir : son patron Lee Nak-yon et le gouverneur de la province de Gyeonggi Lee Jae-myung.A en croire ce sondage réalisé par l’institut Hangil Research & Consulting, le magistrat est désormais crédité de 24,7 %, devant le chef du parti présidentiel et le gouverneur, qui ont obtenu respectivement 22,2 % et 18,4 %.Yoon a commencé à imposer son image de marque après s’être engagé dans des passes d’armes avec la ministre de la Justice Choo Mi-ae, tous deux pourtant nommés par le président Moon Jae-in, de centre-gauche. Ces bras de fer ont amené les électeurs à le considérer comme un possible candidat de l’opposition conservatrice.Ce « phénomène Yoon Seok-youl » met dans l’embarras non seulement le Minjoo mais aussi le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition. Le premier redoute que la montée en flèche du parton du Parquet général dans le sondage ne pèse sur les élections locales partielles d’avril prochain. Le second l’interprète comme une manifestation de colère et de déception à l’égard de l’administration de Moon Jae-in. Un bémol cependant, Yoon ne fait pas partie du PPP.