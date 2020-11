Les exportations reprennent des couleurs

Photo : YONHAP News

Le rebond des exportations se poursuit en novembre.Les chiffres sont éloquents. D’après les données communiquées aujourd'hui par le Service des douanes, le montant cumulé des expéditions de produits « made in Korea » s’est élevé à 14,1 milliards de dollars pendant les dix premiers jours du mois. Ce qui représente une progression de 20,1 % en glissement annuel.La période du 1er au 10 novembre a compté 7,5 jours ouvrés, une demi-journée de plus qu’un an plus tôt. Le montant journalier moyen des exportations, calculé en les prenant en compte, a quant à lui atteint 1,88 milliard de dollars, soit une hausse de 12,1 % par rapport à la même période l’an dernier.En détail, les ventes de semi-conducteurs, de voitures particulières, d’équipements de télécommunication sans fil sont montées en flèche, tandis que celles de produits pétroliers et de périphériques informatiques ont chuté.La Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et le Vietnam ont fortement augmenté leurs achats de produits sud-coréens et vice-versa pour le Japon et les pays du Moyen-Orient.En ce qui concerne les importations, elles ont grimpé de 7,8 % sur un an pour totaliser 13,3 milliards de dollars. Le pays a donc enregistré un excédent commercial de 800 millions de dollars.