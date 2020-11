Dossier nucléaire nord-coréen : l’AIEA manifeste de nouveau ses préoccupations

Photo : YONHAP News

Les activités nucléaires nord-coréennes constituent toujours une source de graves préoccupations. C’est ce qu’a déclaré, hier, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) lors d’une séance en visioconférence de l’assemblée générale des Nations unies. Raphael Grossi a expliqué que son agence continuait de suivre de près l’évolution du programme nucléaire du pays communiste en utilisant des informations publiques, y compris des images satellites.Dans la foulée, il a appelé le régime de Kim Jong-un à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu en la matière. Plus précisément, il lui a demandé de coopérer avec l’AIEA pour la mise en œuvre du traité sur la non-prolifération (TPN) et de résoudre les problèmes survenus depuis l’expulsion par Pyongyang des inspecteurs de l'agence en 2009.A cet égard, le représentant permanent de la Corée du Nord auprès des Nations unies a vivement dénoncé des propos « chargés de conjectures et de manipulations », en qualifiant l’organisation onusienne d’« outil politique des pays occidentaux ». D’après l’agence Reuters, Kim Song a martelé que son pays ne travaillerait jamais avec l’AIEA tant que cette dernière resterait la « marionnette des puissances hostiles dépourvue d’objectivité et d’impartialité ».