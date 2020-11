Moon Jae-in prend part à cinq sommets virtuels liés à l’Asean

Photo : YONHAP News

Le président de la République prendra part à cinq sommets en ligne liés à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), programmés du 12 au 15 novembre.En ce premier jour, Moon Jae-in retrouvera en visioconférence ses homologues des 10 membres de l’Asean. L’occasion pour lui de présenter une feuille de route développée pour la « nouvelle politique du Sud » menée par son gouvernement afin d’élargir les liens avec l’association. Il s’agit d’un plan respectueux du peuple, de la prospérité et de la paix. D’où son nom : « Nouvelle politique du Sud et Plus ».Concrètement, cette initiative comprend sept stratégies visant notamment à apporter la coopération en matière de santé et de soins médicaux à l’ère post-COVID-19 et à fonder les bases du commerce et des investissements mutuellement bénéfiques et durables.Demain, Moon échangera sur les moyens de coopération avec les leaders des pays riverains du Mékong.Samedi, l’occupant de la Cheongwadae participera à deux rencontres, l’une avec les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Asean, de la Chine et du Japon (Asean plus trois), l’autre avec ceux de l’Asie orientale (EAS).Enfin dimanche, le dernier jour, le numéro un sud-coréen assistera à la signature du traité de Partenariat économique intégral régional (RCEP). Un accord en vertu duquel une vaste zone de libre-échange sera créée entre l’Asean, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.