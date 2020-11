Park Jie-won : Moon et Suga semblent vouloir normaliser les relations des deux pays

Photo : YONHAP News

De retour hier à Séoul après un déplacement de quatre jours au Japon, le directeur du Service national du renseignement (NIS) a eu une brève rencontre avec la presse à l’aéroport.Park Jie-won a alors annoncé avoir pu « ressentir la volonté ferme » des dirigeants sud-coréen et japonais de normaliser les relations de leurs pays. Il a tenu ces propos, en affirmant avoir suffisamment échangé des opinions sur place avec de hauts responsables du gouvernement, en particulier le Premier ministre, des dirigeants politiques ou encore des chefs du renseignement.Pourtant, Park a éludé la question sur les contenus concrets de ses discussions avec le chef du gouvernement nippon au sujet d’un nouveau sommet trilatéral avec la Chine ou encore sur une éventuelle déclaration conjointe de Moon Jae-in et de Yoshihide Suga. Il aurait préféré en rendre compte d’abord au président de la République.Lors de son voyage japonais, le patron des services secrets a également été reçu par Shigeru Kitamura, le conseiller à la sécurité nationale de Suga et Toshihiro Nikai, qui est le numéro deux du Parti libéral-démocrate au pouvoir, entre autres.