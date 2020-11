Photo : YONHAP News

Le soleil domine toujours le ciel sud-coréen, ce jeudi. Les températures sont en hausse de un à quatre degrés en fonction des régions. A midi, on relevait 13°C à Séoul, 14°C à Gwangju, et 17°C à Busan.A noter qu'une alerte sécheresse a été déclenchée dans l'est de la province de Gangwon.