Femmes de réconfort : bientôt le verdict de deux procès contre le gouvernement japonais

Photo : YONHAP News

Des anciennes victimes sud-coréennes de l’esclavage sexuel de l’armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale ou des familles de ces femmes de réconfort décédées avaient intenté deux procès distincts contre le gouvernement de Tokyo, auprès de la justice de leur pays. Des poursuites en dommages et intérêts.Les tribunaux compétents doivent bientôt trancher sur ces deux actions qui datent respectivement de 2013 et 2016. Or, avant de rendre son verdict sur celle de 2016, un tribunal de première instance de Séoul a ouvert hier une dernière plaidoirie, en l’absence bien sûr de représentants du gouvernement nippon. L’archipel continue de refuser de recevoir le texte du procès-verbal, invoquant le principe de l’immunité souveraine.L’une des survivantes, Lee Yong-soo, était présente à l’audience d’hier. Agée de 91 ans, cette figure emblématique du combat pour la reconnaissance de la barbarie a alors appelé une nouvelle fois la justice sud-coréenne à rendre au plus vite sa décision et le gouvernement nippon à présenter ses excuses.Les avocats qui défendent ces « wianbu » ont affirmé que celles-ci n’avaient qu’un seul souhait : être reconnues comme des êtres humains et assurées de recouvrer les droits humains dont elles ont été privées.