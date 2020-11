Premier entretien téléphonique entre Moon Jae-in et Joe Biden

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in s’est entretenu aujourd’hui avec le président élu des Etats-Unis Joe Biden, a annoncé la Cheongwadae. Il s’agit de leur premier entretien téléphonique depuis le discours de victoire du démocrate face à Donald Trump au scrutin présidentiel.Au cours de leur conversation qui a duré environ 14 minutes, le chef de l’Etat a d’abord félicité le futur président américain pour son élection, avant d’échanger sur plusieurs grands dossiers : l’alliance Séoul-Washington, le nucléaire nord-coréen, la pandémie de COVID-19 ou encore la lutte contre le changement climatique.Le locataire de la Maison bleue a alors proposé de travailler en étroite collaboration pour orienter l’alliance bilatérale vers l’avenir, pour dénucléariser la péninsule et y instaurer la paix.En retour, le futur chef de la Maison blanche a réaffirmé l’engagement de son pays envers la sécurité nationale de la Corée du Sud, qui selon lui, est le pivot de la sécurité et de la prospérité en Indo-Pacifique.Les deux hommes se sont aussi accordés sur l’élargissement de leur coopération face aux défis mondiaux comme l’épidémie de nouveau coronavirus et la menace du réchauffement climatique.Selon la présidence sud-coréenne, les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer le plus tôt possible après l’investiture de Biden.Dans un texte posté sur les réseaux sociaux aussitôt après son entretien, Moon a affirmé avoir pu constater l’engagement de Biden pour une « alliance solide entre les deux pays et vers une péninsule de paix et de prospérité ».