COVID-19 : les contaminations locales au-dessus de 100 pour le 4e jour consécutif

Photo : YONHAP News

Le COVID-19 semble avoir repris un peu de vigueur avec l’arrivée du froid. Au cours des dernières 24 heures, le nombre de nouveaux patients a progressé de 143 : 128 infections domestiques et 15 importées. C’est la quatrième journée de suite que le nombre de nouveaux cas franchit la barre symbolique des 100.Les autorités sanitaires ont exprimé leur inquiétude face à cette situation, d’autant plus que les contaminations en grappe se poursuivent de manière éparse dans les lieux de vie quotidienne et que le risque de contagions exogènes reste toujours élevé.Dans ce contexte, le port du masque dans presque tous les espaces, tels que les restaurants, les cafés, les transports en commun, les hôpitaux ainsi que les institutions religieuses sera obligatoire dès demain à 0h. En cas d’infraction, les individus sont passibles d’une amende de moins de 100 000 wons, soit environ 76 euros, et les gérants des endroits concernés à une amende de 3 millions de wons maximum, l’équivalent de 2 300 euros.Par ailleurs, le gouvernement envisage de mettre à disposition des citoyens des masques gratuits ou payants dans les endroits publics, tels que les mairies de quartier, les maisons de retraite et les stations de métro.