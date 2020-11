Séoul et Pékin réaffirment leur engagement à « rendre un ciel bleu » à leurs concitoyens

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Environnement Cho Myung-rae et son homologue chinois Huang Runqiu se sont retrouvés hier en visioconférence dans le cadre de leur deuxième conférence annuelle.Leurs discussions ont pour l’essentiel porté sur la lutte contre la pollution aux particules fines et le changement climatique, ainsi que sur le renforcement de la coopération internationale en la matière.En détail, afin de faire face ensemble à la pollution atmosphérique, les deux ministres ont fait le point d’abord sur le programme « Ciel bleu », un projet mené ensemble par les deux pays en vue d’améliorer la qualité de l’air. Ils ont ensuite décidé de mettre en place cet hiver aussi des mesures fortes pour mieux gérer la situation.A propos du combat contre le réchauffement de la planète, Séoul et Pékin se sont engagés à élargir leur coopération et à partager leurs politiques et technologies destinées à atteindre leur objectif commun de neutralité carbone.Les deux ministres sont également convenus de renforcer leur coopération sur la scène internationale pour surmonter aussi la crise sanitaire provoquée par le COVID-19. Cette entente se précisera notamment lors de la 15e assemblée des parties à la Convention sur la diversité biologique. Une réunion prévue en mai prochain à Kunming en Chine.