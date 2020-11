Hong Nam-ki : la victoire de Biden pourrait avoir un impact positif sur l’économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L’élection de Joe Biden à la présidence américaine pourrait avoir des répercussions positives sur l’économie mondiale et, par ricochet, sur l’économie sud-coréenne, comme elle pourrait dissiper les incertitudes politiques, renforcer l’impact de la politique budgétaire expansionniste de Washington et améliorer les conditions du commerce extérieur.C’est ce qu’a affirmé aujourd’hui le ministre des Finances au cours d'une réunion de la cellule d'urgence économique. Il s’agit des premières assises des ministres liés à l’économie depuis la victoire du candidat démocrate américain.Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, a cependant apporté un bémol en estimant que les perspectives du renforcement des critères relatifs au changement climatique et de la poursuite du conflit commercial Washington-Pékin étaient facteurs de risque. Plus précisément, il a souligné que cette situation pourrait profiter aux industries liées aux énergies renouvelables, à l'automobile écologique et aux batteries. En revanche, les industries consommatrices d’énergie telles que la sidérurgie et la pétrochimie devraient se préparer à cette possibilité.Enfin, le vice-Premier ministre a annoncé la mise en place d’une équipe de travail interministérielle chargée de la coopération avec la nouvelle administration américaine.