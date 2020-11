Grippe aviaire : un troisième cas détecté dans le centre du pays

Photo : YONHAP News

Un nouveau cas de grippe aviaire hautement pathogène a été identifié en Corée du Sud. Il s'agit du troisième cette année. Le virus de souche H5N8 a été détecté sur un échantillon d'excréments d’oiseaux sauvages, prélevé le 3 novembre aux abords d’un cours d’eau entre Cheonan et Cheongju dans le centre du pays.Le ministère de l’Agriculture a aussitôt mis en place une zone de contrôle temporaire des mouvements de personnes et de véhicules dans un périmètre de 500 m. Il a également interdit l’accès des camions transportant des volailles aux trois villes situées dans un rayon de 10 km. Plus de 2 millions de poulets et de canards de quelque 300 élevages sont concernés. De même, les points de vente de volailles des marchés traditionnels de Cheonan ont eux aussi été fermés.Cette maladie très contagieuse a fait son retour le mois dernier, le premier cas ayant été confirmé le 25 octobre, également dans cette ville de Chungcheong du Sud. Trois cas ont donc été signalés en moins d’un mois. Face à cette situation inquiétante, le ministère a émis une alerte à la grippe aviaire dans tout le pays.