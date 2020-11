Photo : YONHAP News

Après une semaine ensoleillée sur tout le territoire, les nuages vont faire leur retour le temps du week-end. Ils sont attendus demain, dès la matinée dans les régions de l'est de la péninsule, avant de se propager au reste du pays dans l'après-midi. Le retour du ciel bleu est prévu pour lundi.Du côté des températures, elles resteront douces tout le week-end avec 18°C attendus à Séoul, 19°C à Gangneung, et 20°C à Busan et sur l'île de Jeju.