COVID-19 : 191 nouveaux cas, Séoul s'apprête à acquérir des vaccins

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections au COVID-19 repart à la hausse tout en se maintenant à trois chiffres pour le sixième jour de suite. Selon l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), le bilan quotidien à 0h fait état de 191 cas : 162 d’origine locale et 29 importés, portant à 28 133 le nombre de personnes contaminées depuis le début de la pandémie, y compris 488 décès. Il s’agit du plus haut niveau depuis 70 jours.Le Premier ministre a aussitôt tiré la sonnette d’alarme. D’après Chung Sye-kyun, si l'évolution de la propagation du nouveau coronavirus continue à dessiner une courbe ascendante, un relèvement du niveau de distanciation sociale sera inévitable. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de prendre des mesures préventives renforcées.Un rappel : à compter d’aujourd’hui, il est obligatoire de porter un masque dans les transports en commun, les lieux publics et les grands rassemblements sous peine d’une amende.Dans ce contexte, le gouvernement a fait savoir qu’une première réunion consultative s’est tenue hier à huis clos pour discuter de l’acquisition de vaccins contre le COVID-19. Il s’est toutefois refusé à livrer plus de détails pour ne pas perturber les négociations en cours. Les participants auraient débattu sur l’efficacité, le prix, le transport et le calendrier d’approvisionnement à condition que la sécurité des vaccins en cours de développement soit garantie.Séoul s’est fixé pour objectif de se procurer une quantité de doses suffisante pour vacciner 60 % de sa population. Un tiers des doses ont déjà été contractées via le programme COVAX chargé d’effectuer les achats collectifs. Pour le reste, elle mène les négociations directement avec les laboratoires pharmaceutiques qui se sont lancés dans la mise au point des vaccins.