Kang Kyung-wha confirme la visite prochaine de Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Le président chinois se rendra-t-il bientôt en Corée du Sud ? L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté, en citant une source de Pékin, que la Chine préparait le déplacement de Xi Jinping, prévu fin novembre, au plus tôt début ou mi-décembre.A ce propos, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a été interrogée hier par des journalistes à l’aéroport international d’Incheon au retour de son voyage aux Etats-Unis. Elle a répondu que Séoul et Pékin étaient parvenus à un accord de principe pour organiser la visite du numéro un chinois dès que la crise du COVID-19 sera stabilisée. Selon elle, les deux parties n’ont pas encore commencé leurs concertations sur les dates de ce sommet.La chef de la diplomatie sud-coréenne a par ailleurs briefé sur le bilan positif de ses rencontres avec des hommes politiques américains proches du président élu Joe Biden, notamment le sénateur démocrate Christopher Coons, expert en sécurité et en diplomatie.Selon sa déclaration, la ministre a remercié ces personnalités d’avoir soutenu la Corée du Sud dans ses efforts en faveur du processus de paix dans la péninsule coréenne et concernant différents dossiers entre les deux alliés. Kang leur aurait expliqué en détail les initiatives de son gouvernement telles que la proposition de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée, qui s’est achevée sur un simple armistice en 1953, d’autant plus que ses interlocuteurs devraient intégrer le comité de transition chargé d’assurer le passage de pouvoir entre Trump et Biden.