Dialogue Séoul-Abu Dhabi sur la diplomatie et la défense

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Emirats arabes unies (EAU) ont organisé, jeudi, le Dialogue sur la diplomatie et la défense. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, ils ont échangé leurs opinions afin de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines tels que la défense, la sécurité, la santé publique, l’agriculture et la coopération sur la scène internationale. Et ils ont abordé également des dossiers d’actualité sur la péninsule coréenne, le Proche-Orient et la situation géopolitique mondiale.Séoul et Abu Dhabi devaient organiser leur 3e réunion de niveau vice-ministériel sur les affaires étrangères et la défense nationale. Mais ils ont dû y renoncer à cause de la crise du COVID-19. Ainsi, les deux pays ont tenu une réunion de rang d’adjoint du vice-ministre ou de directeurs.Du côté sud-coréen, y ont participé Koh Kyung-seok, le chef de la direction de l’Afrique et du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, et Kim Sang-jin, le responsable de la coopération des politiques internationales au ministère de la Défense. Et côté émirati : Abdullah Saif Ali Saleem Al-Nuaimi, l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Séoul, Ahmed Al Hay Al-Hameli, le chef de la direction de l’Asie-Pacifique au ministère des Affaires étrangères et enfin Falah Mohammed Al-Qahtani, l’adjoint au vice-ministre chargé des politiques stratégiques au ministère de la Défense.Les deux parties se sont mises d’accord pour faire progresser leur coopération et tenir le rendez-vous vice-ministériel l’année prochaine.