Le plus grand navire de recherche halieutique sud-coréen entre en service

Photo : YONHAP News

Le plus grand navire de recherche des ressources halieutiques de Corée du Sud a été mis à l'eau hier, à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud.Ce bâtiment de 1 670 tonnes baptisé « Tamgu 23 » est le plus grand parmi les quatre navires de ce genre dont dispose le pays. « Tamgu » signifie « recherche » en coréen. Il peut embarquer un total de 40 chercheurs et membre d’équipage et mener des investigations pendant 30 jours en haute mer. Il est également le premier à être doté d’équipements permettant d’identifier par l’image l’espèce des poissons sans avoir besoin de les capturer au filet. Ce n’est pas tout, 27 équipements de pointe sont à bord, y compris un détecteur scientifique de banc de poissons. Enfin, le « Tamgu 23 » étant capable de pivoter sur 360°, il peut mener des recherches sur les planctons, les œufs et les alevins ainsi que des analyses d’ADN environnemental.Le navire entamera sa mission dès mardi en mer de l’Est pour deux semaines. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche mettra à profit les résultats de cette enquête pour améliorer sa politique de gestion des ressources halieutiques.