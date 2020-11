Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a relevé à 3 son niveau d’alerte destiné aux voyageurs sur l’ensemble de la région du Tigré, en Ethiopie.Récemment, l’armée fédérale y a engagé un conflit armé contre le Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), et cette confrontation a provoqué de nombreuses victimes parmi les civils. Ce qui a fait monter d’un cran l’inquiétude pour la sécurité des ressortissants sud-coréens. Séoul a donc voulu les avertir.Le ministère a demandé aux citoyens d’annuler ou reporter leur voyage dans cette région. Et il a conseillé à ceux qui sont déjà sur place de la quitter immédiatement s’il ne s’agit pas d’une affaire essentielle et urgente.