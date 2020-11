Korean Air projette de racheter Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Korean Air, la première compagnie aérienne sud-coréenne, envisagerait d’acquérir sa consœur Asiana Airlines, alors que le groupe Kumho avait préféré résilier le contrat de rachat de sa filiale avec le promoteur immobilier Hyundai Development Co. (HDC). C’est ce qu’a révélé un spécialiste des milieux du transport aérien et de la finance. Selon lui, Korean Air mènerait des négociations avec la Banque de développement de Corée (KDB), le chef de file des créanciers.D’après cette même source, le rachat d’Asiana Airlines par Korean Air ferait d’une pierre deux coups en réglant les problèmes des deux entreprises, mais nécessiterait de faire exception sur la situation quasi-monopolistique qu’engendrerait la disparition d’un concurrent, compte tenu de la crise traversée par le secteur en raison du COVID-19.A ce propos, la KDB a précisé dans son communiqué de presse qu’il envisageait cette possibilité parmi d’autres, et que rien n’était encore décidé.Pour rappel, depuis l’échec de son rachat par HDC en septembre dernier, Asiana Airlines est placée sous administration judiciaire de ses créanciers, dont la KDB.