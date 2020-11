La conjoncture économique sud-coréenne s'améliore malgré la progression du COVID-19 dans le monde

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne poursuit son amélioration, comme en témoignent les principaux indicateurs dont les exportations, la production manufacturière, la consommation et les investissements. Mais les services et l’emploi continuent de marquer le pas et les incertitudes sur l’économie réelle persistent sur fond de propagation du COVID-19 dans le monde. C’est ce qu’a estimé le ministère des Finances dans sa dernière revue mensuelle « Tendances économiques ».La production industrielle a augmenté de 2,3 % en septembre, tirée par le secteur manufacturier en hausse de 5,4 %. La moyenne journalière du montant des exportations a également enregistré une hausse de 5,6 %. Une performance moins marquée pour le secteur tertiaire, qui n’a progressé que de 0,3 % sur cette période.Du côté des marchés financiers, en raison de la deuxième vague du nouveau coronavirus dans les principaux pays industrialisés et de l’appréciation de la monnaie chinoise, les indices de la bourse de Séoul ainsi que le taux de change du won par rapport au dollar ont reculé.Enfin, le nombre des individus ayant trouvé du travail en octobre a baissé de 421 000 en glissement annuel. Ainsi, le taux de chômage a progressé de 0,7 point en s’établissant à 3,7 %.