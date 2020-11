La Cheongwadae défend la confidentialité de son budget destiné aux « activités spéciales »

Photo : YONHAP News

A l’Assemblé nationale, le comité de direction s’est penché aujourd’hui sur le budget 2021 de la Cheongwadae. Il s’est intéressé en particulier à l’enveloppe allouée au titre de « frais pour activités spéciales ». Cette dernière désigne les dépenses liées au renseignement, à l’investigation et aux activités similaires, dont l’utilisation reste confidentielle. Chaque organisme de l’Etat peut en disposer. Et elle a récemment fait l’objet d’une vive polémique concernant le Parquet. Celui-ci a été accusé d’en faire un usage opaque.Lors de cette réunion, Jung Hee-yong, un député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition conservatrice, a demandé à Noh Young-min, le secrétaire général du président de la République, s’il allait dévoiler le détail de l’exécution des dépenses pour les activités spéciales.Noh a souligné que le contenu en question n’était pas rendu public conformément à la loi relative à la publication des informations, parce qu’il concerne la sécurité nationale, la défense militaire, la réunification de la péninsule et les relations diplomatiques. Et d’ajouter que les documents seraient transférés et conservés au centre des archives présidentielles et qu’ils seraient accessibles à l’expiration du délai fixé par la loi.Hong Jung-min, une députée du Minjoo, le parti au pouvoir, a épaulé le secrétaire général de la Maison bleue en lui demandant si le contenu de ce type était tenu secret uniquement sous l’administration de Moon Jae-in. Noh a répondu que les gouvernements précédents suivaient le même principe dans le respect de la loi. Et de préciser que tous ces documents sont voués à être publiés à un moment donné, avant de promettre d’exécuter le budget en toute transparence.